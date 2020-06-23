Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, заворожила красою в купальнику "ядерного" кольору

Модель володіє неймовірною зовнішністю і хвалиться нею в Instagram, пише Politeka.net. На одних з недавніх кадрів зірка з'явилася в спокусливому вигляді - в купальнику салатового кольору.

Колір і фігура зірки відразу привертають увагу. Ліфчик прикрив груди красуні, маючи посередині тонку лямку, яка додала образу ще більшої привабливості.

Плавки були на високій посадці та відкривали види на пружні сідниці.

Зверху неземна красуня накинула прозору пляжну туніку, яку розчахнула.

Крім того, чарівна знаменитість одягла маску у колір свого відвертого купальника.

Модель навела камеру на дзеркало і показалася у всій красі, на пальцях можна розглянути світлий манікюр.

Загалом образ вийшов дуже яскравим і привабливим.

Нагадаємо, Олівія Калпо зробила гаряче селфі в дзеркало. Зірка позувала на підлозі, всіляко згинаючись і показуючи найсоковитіші місця.

Модель одягла коротку білу маєчку без білизни, що видно з виразних ознак. Крім того, на одному з кадрів топік задрався і засвітив частину пишних грудей.

Раніше ми писали, що Олівія Калпо позувала в білому халаті, який спустила з плечей. Зірка похвалилася не тільки формами, але й шовковистою шкірою.

Нагадаємо також, що Олівія Калпо постала в помаранчевому платті з екстремально глибоким декольте практично до живота. Модель забула одягнути білизну під плаття, тому її груди були виставлені на загальний огляд.

Нагадаємо, що "Міс Всесвіт" Олівія Калпо ледве втримала пишні форми в крихітному бікіні: "збурює".

А ще Politeka писала, що Олівія Калпо блиснула розкішним тілом в короткому топі: "Таку не забудеш".

Також Politeka повідомляла, що Олівія Калпо померилась принадами з гарячими подружками: "Це рай".