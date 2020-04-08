Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, радует поклонников откровенными снимками
Красотке всего 27 лет, но она уже была признана самой сексуальной женщиной мира по версии журнала MAXIM, пишет Рoliteka.net. Параметры модели: рост - 170 см, грудь - 86 см, талия - 64 см бедра - 89 см.
Девушка родилась в семье музыкантов. Ее отец — итальянского происхождения, а у матери итальянские и ирландские корни.
Кроме Оливии в семье Калпо есть еще четверо детей.
Мисс Вселенная умеет играть на виолончели, а также училась вокалу. К слову, модель владеет не только родным языком, но и итальянским.
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Оливия призналась, что снять напряжение после работы помогают медитация, занятия бегом и йогой.
На странице модели в Инстаграм масса откровенных снимков. Звезда любит демонстрировать аппетитные формы и получает массу комплиментов.
На одном из последних фото Оливия позировала в мокром топе на голое тело на берегу. За два дня пост собрал более 200 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети засыпали красотку приятными сообщениями, некоторые даже признались, что хотели бы себе такую герлфренд.
А вот фото в купальнике. Калпо завораживает красотой тела. Маленькое бикини едва прикрывает самые интимные места. Выглядит знаменитость просто божественно.
Ранее мы писали, что Оливия Калпо позировала в черном сдельном купальнике с пикантными вырезами. Мокрая модель подняла волося и закрыла глаза. Таким видом можно только наслаждаться.
Предлагаем посмотреть еще несколько фото самой горячей модели мира, которая будоражит сознания фанатов.
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