Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, порадовала фото с подружками

Звезда опубликовала совместное фото, на котором все были одеты в одном стиле, пишет Рoliteka.net.

На снимке Мисс Вселенная позировала в синем костюме: облегающем топе и леггинсах. Грудь звезды выделялась из топа, а штаны не только подчеркнули тонкую талию, но и упругие ягодицы.

Живот звезды требует особого внимания, ведь он, можно сказать, стальной. У Калпо видно несколько кубиков.

Звезда выгнулась, выставив вперед одну ножку и отставив бедро.

Средней длины волосы Калпо распустила. Она улыбнулась и посмотрела в камеру.

Ее красивые подружки также надели костюмы разных цветов, выделевшие их достоинства.

"Счастливой Пасхи всем сегодня. Пытаюсь сегодня по-другому почувствовать Пасху и очень благодарна моей карантинной команде. Я знаю, что есть много людей, проводящих этот праздник вдали от близких друзей и семьи и скучающих по ним. Посылаю всем немного дополнительной любви сегодня. Вы не одиноки, и это тоже пройдет", - подписала снимок красотка.

За восемь часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети также поздравили кумира и написали массу комплиментов ее внешности, а в частности идеальной фигуре. "Это рай", - написал один из комментаторов.

Напомним, Оливия Калпо позировала в кофте на пуговицах с откровенным декольте. Грудь звезды впечатляюще выпирала из, казалось бы, простого наряда. Акцента на декольте добавила цепочка с кулоном.

Светлые джинсы на высокой посадке идеально подчеркнули тонкую талию Мисс Вселенной.

За семь часов пост собрал также более 100 тысяч лайков и много комментариев.

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