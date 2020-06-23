Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) порадувала шанувальників жарким відео

Красуня з'явилася в маєчці з глибоким декольте, пише Politeka.net. Варто відзначити, що в таких нарядах модель нерідко з'являється.

Зірка позувала сидячи, відтягнувши маєчку, щоб дати розглянути свої великі принади. Ймовірно, на Сьєнезі не було білизни, її бюст "налився" і стирчав з тонкого наряду.

Акценту додавав золотий ланцюжок з кулоном на шиї.

Грайлива Кассандра прочинила рот і витягла язик, кінчиком якого доторкнулася до верхньої губи.

Модель застосувала фільтр на обличчі, тому можна помітити веснянки, а щічки були підрум'янені.

Кадри були оприлюднені в сторіз, тому користувачі мережі не змогли відкрито прокоментувати їх, а також вони не зібрали безліч лайків.

Варто відзначити, що на сторінку моделі підписані 886 тисяч користувачів мережі, яких вона вразила у серце.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега постала в кольоровій хустці на голові та жовтому бікіні.

Тканина ліфчика впилася в груди зірки так, що вони навіть підстрибнули. Бюст, можна сказати, від одного незручного руху міг опинитися нагорі купальника.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега постала в маленькому помаранчевому бікіні, яке підкреслило її соковиті груди. Ліфчик розтягнувся по грудях, і, здавалося, що ледве на ній тримається. Додавали пікантності образу тонкі бретельки.

Нагадаємо також, що Кассандра Сьєнега постала в бікіні червоного кольору.

Від фігури красуні нереально відвести погляду. Тонка тканина купальника натягнулася на пишних формах. Трусики-бікіні - сіли вище стегон.

Нагадаємо, що роздягнена Кассандра Сьенега показала, як отримує задоволення: "Цукерочка".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьенега з "Playboy" покрутила стегнами в безсоромне бікіні: "Вогняна красуня".

Також Politeka писала, що пекуча Кассандра Сьенега з "Playboy" розставила ноги в прозорій сукні без білизни: "Спека".