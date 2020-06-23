Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) порадувала шанувальників жарким відео
Красуня з'явилася в маєчці з глибоким декольте, пише Politeka.net. Варто відзначити, що в таких нарядах модель нерідко з'являється.
Зірка позувала сидячи, відтягнувши маєчку, щоб дати розглянути свої великі принади. Ймовірно, на Сьєнезі не було білизни, її бюст "налився" і стирчав з тонкого наряду.
Акценту додавав золотий ланцюжок з кулоном на шиї.
Грайлива Кассандра прочинила рот і витягла язик, кінчиком якого доторкнулася до верхньої губи.
Масштабна облава чекає одержувачів пенсій і субсидій: кого змусять повернути гроші
«Холостяк» Макс Михайлюк без одягу показав, з ким розважається після проекту: дівчата не потрібні
Українка з 13-м розміром ледве втиснула неосяжну красу в шкіряний купальник: "Ось це так!"
Суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво розкрив секрет, як зробити вафельний торт ще смачніше: "Точно такого не пробували"
Модель застосувала фільтр на обличчі, тому можна помітити веснянки, а щічки були підрум'янені.
Кадри були оприлюднені в сторіз, тому користувачі мережі не змогли відкрито прокоментувати їх, а також вони не зібрали безліч лайків.
Варто відзначити, що на сторінку моделі підписані 886 тисяч користувачів мережі, яких вона вразила у серце.
Нагадаємо, Кассандра Сьєнега постала в кольоровій хустці на голові та жовтому бікіні.
Тканина ліфчика впилася в груди зірки так, що вони навіть підстрибнули. Бюст, можна сказати, від одного незручного руху міг опинитися нагорі купальника.
Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега постала в маленькому помаранчевому бікіні, яке підкреслило її соковиті груди. Ліфчик розтягнувся по грудях, і, здавалося, що ледве на ній тримається. Додавали пікантності образу тонкі бретельки.
Нагадаємо також, що Кассандра Сьєнега постала в бікіні червоного кольору.
Від фігури красуні нереально відвести погляду. Тонка тканина купальника натягнулася на пишних формах. Трусики-бікіні - сіли вище стегон.
Нагадаємо, що роздягнена Кассандра Сьенега показала, як отримує задоволення: "Цукерочка".
Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьенега з "Playboy" покрутила стегнами в безсоромне бікіні: "Вогняна красуня".
Також Politeka писала, що пекуча Кассандра Сьенега з "Playboy" розставила ноги в прозорій сукні без білизни: "Спека".