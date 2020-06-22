Видатки на зарплати сумарно збільшать майже на 8 млрд гривень

Мова йде про збільшення розміру виплат для медиків з 1 вересня - всім тим, хто повинен був отримувати підвищену заробітну плату, починаючи з 1 квітня. 19 червня міністри прийняли відповідне рішення на засіданні Кабміну.

"Ми пропонуємо системне рішення, щоб була підвищена заробітна плата всім лікарям, медичним сестрам, молодшому і середньому персоналу, які працюють у спеціалізованих лікарнях", - зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов напередодні прийняття рішення урядом.

За словами Степанова, надбавка лікарям складе 70% від посадового окладу, фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей - в розмірі 50% мінімальної заробітної плати, молодшим медичним сестрам у розмірі 25% "мінімалки".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в цьому році видатки на зарплати всім медикам сумарно збільшать майже на 8 млрд грн. Доплата до середнього медичного персоналу буде становити 2360 грн, а молодшим медичним сестрам - 1180 грн.

Українці бурхливо обговорюють в мережі чергову обіцянку підвищення зарплати.

"де ти їх візьмеш, ці гроші віднімеш у пенсіонерів або зменшиш плату чиновникам, може піднімеш економіку? інших шляхів не має, вибери і чесно скажи людям"

"я так і не зрозумів: потрійні зарплати видали, або все так і зависло?"

"Піднімуть, як і вчителям, до 4 тис. доларів? Цим клоунам вже ніхто не вірить"

"А навіщо чекати 1 вересня? щоб в лікарнях не залишилося медиків: всі звільнилися до 1.09?"

Нагадаємо, зарплати будуть рахувати по-новому, українців попередили.

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