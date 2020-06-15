Стало известно, кто может потерять льготы после инициативы Минсоцполитики

Об этом пишет Сегодня.

Ведомство предлагает частично передать полномочия по предоставлению льгот социально незащищенным категориям на места.

Согласно законопроекту, на места хотят передать льготы по установке и оплате стационарного телефона, а также вопросы предоставления права на бесплатный проезд.

В новом документе прописано, что льготы на проезд будут предоставляться "на основании соответствующих решений органов местного самоуправления и выплачиваются в установленном ими порядке и размерах". Но каким будет решение местных властей – сохранять льготы или отказаться от них – будет зависеть от возможностей местного бюджета.

Также законопроект предусматривает возможность предоставления льгот в денежном эквиваленте - местным льготникам могут доплачивать некоторые суммы, однако проезд в общественном транспорте они должны будут оплачивать на общих основаниях.

Минсоцполитики планирует передать на места на усмотрение сразу четыре льготы:

Бесплатный проезд во всех видах городского и пригородного транспорта на территории Украины или в границах административного района (в зависимости от льготной категории);

Право бесплатного или 50%-ного проезда постоянно, раз в год или раз в два года (в зависимости от льготной категории) до любого пункта Украины и обратно автомобильным или воздушным, железнодорожным или водным транспортом;

Скидка на 50% от стоимости проезда на внутренних маршрутах воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта в период с 1 октября по 15 мая.

Право внеочередного или первоочередного приобретения билетов.

В законопроекте говорится, что из-за инициативы Минсоцполитики частично или без льгот могут остаться много категорий льготников, поскольку окончательное решение будет выносить местная власть:

инвалиды-"чернобыльцы" 1-й и 2-й категории;

дети-"чернобыльцы" с инвалидностью;

лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью и лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы и детей с инвалидностью;

многодетные семьи; реабилитированные жертвы репрессий;

лица с инвалидностью, которую они получили во время прохождения воинской службы;

военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью вследствие боевых действий, участники боевых действий и приравненные к ним лица, а также родители военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести во время прохождения воинской службы;

ветераны воинской службы, ветераны органов внутренних дел, ветераны Нацполиции, ветераны налоговой милиции, ветераны государственной пожарной охраны, ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, ветераны службы гражданской защиты, ветераны Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины;

экс-узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного удержания, созданных нацистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного удержания их родителей;

супруги умерших жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью, которые не вступили в брак повторно;

Стоит добавить, что новшества вынесены на обсуждение, и в скором времени Минсоцполитики может передать скандальный закон на утверждение в Парламент.

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