Стало известно, кто может потерять льготы после инициативы Минсоцполитики
Об этом пишет Сегодня.
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Ведомство предлагает частично передать полномочия по предоставлению льгот социально незащищенным категориям на места.
Согласно законопроекту, на места хотят передать льготы по установке и оплате стационарного телефона, а также вопросы предоставления права на бесплатный проезд.
В новом документе прописано, что льготы на проезд будут предоставляться "на основании соответствующих решений органов местного самоуправления и выплачиваются в установленном ими порядке и размерах". Но каким будет решение местных властей – сохранять льготы или отказаться от них – будет зависеть от возможностей местного бюджета.
Также законопроект предусматривает возможность предоставления льгот в денежном эквиваленте - местным льготникам могут доплачивать некоторые суммы, однако проезд в общественном транспорте они должны будут оплачивать на общих основаниях.
Минсоцполитики планирует передать на места на усмотрение сразу четыре льготы:
- Бесплатный проезд во всех видах городского и пригородного транспорта на территории Украины или в границах административного района (в зависимости от льготной категории);
- Право бесплатного или 50%-ного проезда постоянно, раз в год или раз в два года (в зависимости от льготной категории) до любого пункта Украины и обратно автомобильным или воздушным, железнодорожным или водным транспортом;
- Скидка на 50% от стоимости проезда на внутренних маршрутах воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта в период с 1 октября по 15 мая.
- Право внеочередного или первоочередного приобретения билетов.
В законопроекте говорится, что из-за инициативы Минсоцполитики частично или без льгот могут остаться много категорий льготников, поскольку окончательное решение будет выносить местная власть:
- инвалиды-"чернобыльцы" 1-й и 2-й категории;
- дети-"чернобыльцы" с инвалидностью;
- лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью и лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы и детей с инвалидностью;
- многодетные семьи; реабилитированные жертвы репрессий;
- лица с инвалидностью, которую они получили во время прохождения воинской службы;
- военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью вследствие боевых действий, участники боевых действий и приравненные к ним лица, а также родители военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести во время прохождения воинской службы;
- ветераны воинской службы, ветераны органов внутренних дел, ветераны Нацполиции, ветераны налоговой милиции, ветераны государственной пожарной охраны, ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, ветераны службы гражданской защиты, ветераны Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины;
- экс-узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного удержания, созданных нацистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного удержания их родителей;
- супруги умерших жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью, которые не вступили в брак повторно;
Стоит добавить, что новшества вынесены на обсуждение, и в скором времени Минсоцполитики может передать скандальный закон на утверждение в Парламент.
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