Министр социальной политики Марина Лазебная назвала реальную стоимость прожиточного минимума в Украине, который далек от установленного

Подход к определению прожиточного минимума собираются менять, пишет «Экономическая правда».

"Пересмотр подходов к определению реального прожиточного минимума - это требование времени. Мы должны, наконец, сказать людям, каким является реальный прожиточный минимум. Потому что сегодня это фактически уровень выживания, а не проживания", - сказала Лазебная.

Министр добавила, что в Украине около 40 законов привязывают выплаты, штрафы и надбавки именно к прожиточному минимуму. Из-за этого государство не может эффективно управлять социальными стандартами.

Поэтому Минсоцполитики совместно с профильным комитетом Верховной Рады занялось тем, чтобы изменить методологию определения прожиточного минимума.

При этом Минсоцполитики склоняется к нормативно-структурному методу ПМ. То есть, за основу берутся показатели Министерства здравоохранения, о том, сколько нужно человеку потреблять различных продуктов питания.

По словам министра, на сегодняшний день реальная стоимость прожиточного минимума составляет 4,2-4,3 тыс. грн.

Относительно того, будет ли такой ПМ зафиксирован в бюджете на 2021 год, Лазебная заявила, что так должно быть, "но мы должны определиться, как мы будем достигать этого стандарта. Но, главное, честно показать реальный прожиточный".

Напомним, что прожиточный минимум в Украине поднимут 1 июля, он составит 2 118 гривен. В связи с этим также изменится размер пенсий, субсидий,материальной помощи военным и алиментов.

Следующее повышение прожиточного минимума запланировано на 1 декабря 2020 года, тогда ПМ должны поднять до 2 189 гривен.

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