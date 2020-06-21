Украинцам рассказали о повышении зарплаты гражданам уже с первого сентября, но деньги получат не все
Об этом сообщает «Первый деловой».
Так, с первого сентября заработная плата медиков будет повышена на 25,50 и 70%. Все будет зависеть от того, какая категория у медработника. Данное повышение уже заложено в государственный бюджет.
Чиновники из Офиса президента утверждают, что специально для этого увеличат затраты на медицину. Вместе с тем 122 медика будут награждены государственными знаками отличия.
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Как сообщалось ранее, дефицит Пенсионного фонда Украины с 2016 года активно растет, поэтому в Кабмине предлагают решение проблемы.
На данный момент в нашей стране действует солидарная пенсионная система: когда деньги пенсионеров состоят из налогов работающих. В государстве проживает 11 миллионов пенсионеров, а трудоустроенных граждан насчитывается - лишь 10.
Карантин также уменьшил число работающих, что привело к дефициту Пенсионного фонда, который стал составлять 172 млрд гривен.
В связи со сложившейся ситуацией в Кабинете министров предложили ввести второй уровень пенсионной системы – накопительный. В законопроекте говорится, что из зарплат украинцев будут высчитывать 1% и направлять эти средства на специально созданный для этого человека счет, а еще 2% будет платить работодатель до того времени пока работник не станет пенсионером.
Напомним, зарплаты будут считать по-новому, украинцев предупредили.
Как сообщала Politeka, прожиточный минимум пересчитают, в Минсоцполитики назвали суммы.
Также Politeka писала, что денег на всех нет, украинцев предупредили о массовой отмене льгот: кто попадет под удар и за что придется платить.