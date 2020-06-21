Украинцам рассказали о повышении зарплаты гражданам уже с первого сентября, но деньги получат не все

Об этом сообщает «Первый деловой».

Так, с первого сентября заработная плата медиков будет повышена на 25,50 и 70%. Все будет зависеть от того, какая категория у медработника. Данное повышение уже заложено в государственный бюджет.

Чиновники из Офиса президента утверждают, что специально для этого увеличат затраты на медицину. Вместе с тем 122 медика будут награждены государственными знаками отличия.

Как сообщалось ранее, дефицит Пенсионного фонда Украины с 2016 года активно растет, поэтому в Кабмине предлагают решение проблемы.

На данный момент в нашей стране действует солидарная пенсионная система: когда деньги пенсионеров состоят из налогов работающих. В государстве проживает 11 миллионов пенсионеров, а трудоустроенных граждан насчитывается - лишь 10.

Карантин также уменьшил число работающих, что привело к дефициту Пенсионного фонда, который стал составлять 172 млрд гривен.

В связи со сложившейся ситуацией в Кабинете министров предложили ввести второй уровень пенсионной системы – накопительный. В законопроекте говорится, что из зарплат украинцев будут высчитывать 1% и направлять эти средства на специально созданный для этого человека счет, а еще 2% будет платить работодатель до того времени пока работник не станет пенсионером.

Напомним, зарплаты будут считать по-новому, украинцев предупредили.

Как сообщала Politeka, прожиточный минимум пересчитают, в Минсоцполитики назвали суммы.

Также Politeka писала, что денег на всех нет, украинцев предупредили о массовой отмене льгот: кто попадет под удар и за что придется платить.