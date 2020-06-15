Стало известно, на сколько может вырасти минимальная зарплата в Украине по окончанию карантина

Об этом рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная, передает Интерфакс.

По ее словам, уже во втором полугодии "минималка" может вырасти более чем на 500 гривен.

"Я считаю, что минимальную зарплату уже со второго полугодия этого года надо повышать. Министерство финансов и Министерство экономики осуществляют расчеты, какой должна быть эта зарплата. То, что она вырастет не на 500 грн, это точно. Сейчас просчитывается, как этот мультипликатор сработает на страну ", – заявила она в комментарии журналистам.

В Госстате, в свою очередь, подчеркнули, что средняя номинальная зарплата в Украине за апрель 2020 года уменьшилась на 8,9% по сравнению с мартом. То есть, размер уменьшился почти на тысячу гривен.

Согласно расчетам, которые опубликовал Госстат, средняя номинальная заработная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2020 составила 10430 грн. В марте, когда был объявлен карантин из-за пандемии, она составляла 11446 грн.

Также известно, что реальная зарплата в Украине(с учетом инфляции) в апреле 2020 года в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года сократилась на 0,4%, номинальная выросла на 1,6%.

В ведомстве добавляют, что самую высокую зарплату в апреле в Украине получали в Киеве — 15278 грн, самую низкую — в Черновицкой области (7560 грн).

Самые высокие зарплаты платят в сфере «финансовая и страховая деятельность» — 20256 грн, самые низкие — «временное размещение и организация питания» — 3500 грн. В этой сфере зарплаты за апрель упали на 38%.

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