Легендарна американська модель і актриса Памела Андерсон блиснула ідеальними формами у фотосесії без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Тусуюся», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Андерсон позує лежачи на мотоциклі без білизни, прикривши значні форми рукою. Як можна помітити, фотографія зроблена в чорно-білому стилі, але, попри це, шанувальники зірки прийшли в повний захват.

«Казкова блондинка», «дівчина мрії», «сенсаційна краса», «така мила дівчинка», «моя мрія вже понад 25 років», «ти богиня», «мило», «що за бомба? Краса невимовна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома модель Памела Андерсон показала соковиту фотосесію без зайвих прикрас.

На кадрах Памела сидить в спідній білизні на стільці, який розгорнуто спинкою до камери. Красуня була на підборах, а образ доповнила розпущеним волоссям. Андерсон на камеру ворушила спокусливо головою, а руки склала між ніг. Кадри вийшли максимально спекотними й спокусливими.

Фанати подивилися відео понад 20 тисяч разів і написали безліч коментарів.

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