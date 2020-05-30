Известная модель 90-х Памела Андерсон, показала свои соблазнительные изгибы в рубашке
На фото Андерсон позирует в рубашке, которую сняла с плеч и прикрыла только свою грудь и нижнюю часть пикантных мест. Красотка стояла в профиль и выгнулась, показывая идеальные изгибы перед камерой. Кадр получился очень горячим и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку звезды в Инстаграм.
Фанаты оставили снимки безмовными, так как не смогли похвалить фигуру красотки. Все из-за того, что Памела выбросила его в сторис социальной сети, где подобных инструментов нет, но так и хочется написать: "Ох и ах".
"Это не мой сын": родители "Холостяка" Макса Михайлюка огорошили признанием о его возлюбленной
Русская Кардашьян натянула на свои спелые "ягодки" маленький купальник: "Едва прикрывал..."
Банкоматы в Украине исчезнут, эксперт раскрыл детали: "Нацбанк хочет..."
Массовый арест счетов ПриватБанка, карты для зарплат и пенсий заблокированы: что происходит
Напомним, Памела Андресон сняла одежду и пошалила у воды, горячие кадры
Также Politeka писала, что непревзойденная Памела Андерсон приняла пикантную позу и показала бюст
А еще Politeka писала, что неугомонная Памела Андерсон засветила аппетитные места на камеру