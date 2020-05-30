Известная модель 90-х Памела Андерсон, показала свои соблазнительные изгибы в рубашке

На фото Андерсон позирует в рубашке, которую сняла с плеч и прикрыла только свою грудь и нижнюю часть пикантных мест. Красотка стояла в профиль и выгнулась, показывая идеальные изгибы перед камерой. Кадр получился очень горячим и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку звезды в Инстаграм.

Фанаты оставили снимки безмовными, так как не смогли похвалить фигуру красотки. Все из-за того, что Памела выбросила его в сторис социальной сети, где подобных инструментов нет, но так и хочется написать: "Ох и ах".

Сообщалось, что 52-летняя американская актриса и фотомодель, звезда "Спасателей Малибу" Памела Андерсон доказала, что есть еще порох в пороховницах. Нестареющая красотка позировала лежа на животе, задрав голову вверх и прикрыв самые сочные места руками. Андерсон приоткрыла рот, несколько прядей упали ее на лицо: от такого зрелища можно потерять дар речи. Ранее мы сообщали, что известная модель Памела Андерсон показала необычайно дерзкий образ. На фото Памела показала себя в комбинезоне, дополнив образ темными туфлями. Красотка решила оставить волосы распущенными, сделав пышную укладку для идеального образа.

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