Известная модель Памела Андерсон, звезда 90-х, показала необычайно дерзкий образ
На фото Памела показала себя в комбинезоне, дополнив образ темными туфлями. Красотка решила оставить волосы распущенными, сделав пышную укладку для идеального образа. Андерсон засунула руки в карманы, расстегнув одну пуговицу в зоне декольте, а также задрала штанину, чтобы кадр получился действительно дерзким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не смогли написать под фотографией или поставить лайки. Все из-за того, что Памела опубликовала снимок в сторис Инстаграма, где подобных инструментов нет, но так и хочется сказать: "Не останавливайся".
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Ранее мы сообщали, что известная модель Памела Андерсон вспомнила молодость и показала одну из сочных фотосессий.
На кадрах Памела сняла топ и шорты, оставшись в одном купальнике. Андерсон позировала для фотографа, а после этого сменила локацию - стала под водопад. Снимки возле воды получились еще более сочными и горячими.
Сообщалось, что известная модель, актриса, телеведущая Памела Андерсон показала свои соблазнительные формы.
Под одеждой не было ничего, поэтому грудь, едва не выпрыгивала из глубокого выреза: "Тело то, что надо".
Памела сжала грудь по бокам, в результате чего та соединилась и приобрела более пикантную форму.
Напомним, непревзойденная Памела Андерсон приняла пикантную позу и показала бюст
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