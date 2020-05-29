Памела Андерсон поделилась горячим архивным фото в жарком образе

Знаменитая модель, актриса и звезда сериала «Спасатели Малибу» регулярно делится своими архивными черно-белыми снимками в Инстаграм. Как сообщает Politeka.net, красотка решила опубликовать новое фото.

На снимке Памела позирует в горячем летнем образе. Сверху на ней «морская» кофта в полоску с кокетливой шнуровкой на груди, а вот внизу звезда явно забыла надеть штаны, и предпочла остаться в одних трусиках. Судя по всему, это низ от белого купальника.

Свой образ Андерсон дополнила объемной укладкой и широкой черной повязкой на голову.

Популярные статьи сейчас

ПриватБанк не дает снять наличку с карт, банк сделал заявление: «Срочно нужно…»

Денег можно не ждать: в Пенсионном фонде рассказали, кто останется без выплат

Банкоматы в Украине исчезнут, эксперт раскрыл детали: "Нацбанк хочет..."

Нацбанк показал украинцам новые деньги, с "бумажками" можно попрощаться: "Со 2 июня..."
Показать еще

«Оставайся верен себе во что бы то ни стало», - подписала фото знаменитость.

Ее поклонники буквально засыпали Памелу лайками и восторженным комментариями, называя ее «горячей морячкой».

До этого мы писали о том, что на другом черно-белом снимке модель предстала в купальнике, который выгодно подчеркнул ее красивые формы.

Звезда выставила напоказ большую грудь, опершись на руки. От ее стройной талии и ровных ножек нельзя оторваться. 

Андерсон распустила свои длинные белые волосы, которыми играл ветер. Звезда закрыла глаза, будто сосредоточившись. При этом, стоит отметить, что красотка позировала на пляже.  Звезда написала в посте, что занимается фитнесом. 

Напомним, неутомимая Памела Андерсон расстегнула пуговицы и показала, что прячет под тканью.

Как сообщала Politeka, Памела Андресон сняла одежду и пошалила у воды, горячие кадры: "Так и хочется...".

Также Politeka писала, что непревзойденная Памела Андерсон приняла пикантную позу и показала бюст.