Памела Андерсон поделилась горячим архивным фото в жарком образе
Знаменитая модель, актриса и звезда сериала «Спасатели Малибу» регулярно делится своими архивными черно-белыми снимками в Инстаграм. Как сообщает Politeka.net, красотка решила опубликовать новое фото.
На снимке Памела позирует в горячем летнем образе. Сверху на ней «морская» кофта в полоску с кокетливой шнуровкой на груди, а вот внизу звезда явно забыла надеть штаны, и предпочла остаться в одних трусиках. Судя по всему, это низ от белого купальника.
Свой образ Андерсон дополнила объемной укладкой и широкой черной повязкой на голову.
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«Оставайся верен себе во что бы то ни стало», - подписала фото знаменитость.
Ее поклонники буквально засыпали Памелу лайками и восторженным комментариями, называя ее «горячей морячкой».
До этого мы писали о том, что на другом черно-белом снимке модель предстала в купальнике, который выгодно подчеркнул ее красивые формы.
Звезда выставила напоказ большую грудь, опершись на руки. От ее стройной талии и ровных ножек нельзя оторваться.
Андерсон распустила свои длинные белые волосы, которыми играл ветер. Звезда закрыла глаза, будто сосредоточившись. При этом, стоит отметить, что красотка позировала на пляже. Звезда написала в посте, что занимается фитнесом.
Напомним, неутомимая Памела Андерсон расстегнула пуговицы и показала, что прячет под тканью.
Как сообщала Politeka, Памела Андресон сняла одежду и пошалила у воды, горячие кадры: "Так и хочется...".
Также Politeka писала, что непревзойденная Памела Андерсон приняла пикантную позу и показала бюст.