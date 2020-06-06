Этой талии позавидуют все

Легендарная американская модель и актриса Памела Андерсон похвасталась формами в корсете, смело оседлав стул

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Жасмин, не умирай», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Андерсон позирует в платье с корсетом спиной на камеру, демонстрируя осиную талию. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Мом мечта», «невероятная красота», «испытываю любовь», «привет, милашка», «вау, горячо», «вот это красивое платье», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная модель Памела Андерсон показала сочную фотосессию без лишних украшений.

На кадрах Памела сидит в нижнем белье на стуле, который развернут спинкой к камере. Красотка была на каблуках, а образ дополнила распущенными волосами. Андерсон на камеру шевелила соблазнительно головой, а руки сложила между ног. Кадры получились максимально жаркими и соблазнительными.

Фанаты посмотрели видео более 20 тысяч раз и написали множество комментариев.

"Мы любим тебя, Памела, игнорируй троллей", "Самая плохая вечность и Ева", "Зажигаете мой мир", "Нет Памела, не сегодня", "Привет красавица", "Ух, как идеально".

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