Відома модель Гюль Бахарі, яку охрестили в мережі турецькою Кардашьян через її значні форми, збентежила зухвалим фото в честь Дня отців
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в яскравому вбранні. Дівчина з ногами залізла на диван, піднявши і розставивши руки - щоб ніщо не заважало шанувальникам милуватися її пишною красою.
Гюль натягнула білу футболку і поверх неї картатий міні-сарафан - наряд такий крихітний, що тріщить по швах. Красуня замріяно подивилася в камеру - і потрапила прямо в ціль - сотні користувачів поставили "лайки" за лічені хвилини, а також залишили купу компліментів в коментарях.
"Вітаю всіх татусів з Днем батьків! 👼🏼", - підписала фото Бахарі.
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"Красива ❤️❤️❤️"
"Бомба 💣 🤔"
"Так мило 💞"
"Спасибі, елегантна жінка"
Раніше ми повідомляли, Гюль захопила фото в обтягуючому платті, яке ледь прикрило її завидний бюст. Дівчині довелося підтримувати "подружок" руками, щоб не розгубити.
Бахарі зібрала волосся в хвіст і встала попереду ліжка, де можна помітити великого плюшевого ведмедя.
"Цукор і спеції. І все хороше, з цього зроблені маленькі дівчата", - написала співачка.
"Просто захоплююча", "Яка гарна жінка", "Абсолютно красива леді", "Досконалість", "Ви гаряча", "Божевільна красуня", "Солодше цукру", - відреагували в мережі.
Крім того, ми писали, що Гюль продемонструвала шикарну фігуру в сукні з розрізами в найпікантніших місцях. Модель повернулася до камери спиною, кинувши зухвалий погляд через плече.
Нагадаємо, що турецька Кардашьян в бездонному декольте показала, де її серце: "Розмір що треба".
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