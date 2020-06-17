Известная модель Гюль Бахри, которую прозвали турецкой Кардашьян, показала свою неземную красоту в эффектном образе

На фото красотка позирует в платье с огромным декольте, которое практически в виде сердечка и демонстрирует огромную грудь Бахари. Гюль сидела и рукой придерживала голову, снимая себя на телефон и улыбаясь на камеру. Звезда дополнила образ ярким макияжем, а волосы решила оставить распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не написали комментариев и не ставили лайки под фото, но так и хочется написать: "Размер что надо".

Сообщалось, что модель Гюль Бахари блеснула шикарными формами прямо в камеру.

Одежда привлекла внимание тем, что выделила главные достоинства звезды. Казалось, в глубоком декольте покажется самое интимное, но известная красотка контролировала ситуацию.

Кроме огромного декольте, на фото можно заметить, насколько Гюль красивая.

Сообщалось, что известная модель Гюль Бахари показала новый соблазнительный образ.

На фото девушка сидит в черном пеньюаре, который был прозрачным. Гюль закрыла глаза от удовольствия и снимала себя на телефон. Красавица сидела в большой кровати в этот раз. На фото можно легко оценить формы девушки, которые еле вместились в ткань.

Напомним, турецкая Кардашьян выставила напоказ роскошный бюст и стройную талию

Также Politeka сообщала, что турецкая Кардашьян в прозрачном боди застыла ради горячего кадра

А еще Politeka писала, что турецкая Кардашьян еле вместила шикарный бюст в огромное декольте



