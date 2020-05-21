Известная украинская актриса Лиза Василенко, звезда сериала "Школа", показала соблазнительный образ, устроившись на полу

На кадрах красотка лежит в красном топе на полу. Грудь прямо сплюснулась под весом звезды, которая снимала себя на камеру. Образ Лиза дополнила распущенными волосами и бабочками, которые добавила через фильтр. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Василенко уже поднялась и показала поближе свои формы. Красотка также рассказала о проблеме - плохой коже. Лиза решила не использовать фильтры для видео и можно увидеть все проблемные места. Красотка отмела, что у нее это случилось из-за питания, климата и грязных кистей.

Фанаты не смогли поставить лайки под публикацией или написать комментарии. Все из-за того, что красавица опубликовала снимки в сторис Инстаграма, где подобных функций нет, но так и хочется написать: "Совсем выросла".

Ранее мы сообщали, что 21-летняя украинская актриса и модель Елизавета Василенко порезвилась в лучах солнца, наслаждаясь конфеткой на палочке.

Красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в кокетливом образе. Елизавета приспустила кофту c одного плеча, сверкнув упругими прелестями и бретелькой от лифчика.

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