Українцям розповіли про підвищення зарплати громадянам вже з першого вересня, але гроші отримають не всі

Про це повідомляє «Перший діловий».

Так, з першого вересня заробітна плата медиків буде підвищена на 25,50 і 70%. Все буде залежати від того, яка категорія у медпрацівника. Дане підвищення вже закладено в державний бюджет.

Чиновники з Офісу президента стверджують, що спеціально для цього збільшать витрати на медицину. Разом з тим 122 медики будуть нагороджені державними відзнаками.

Як повідомлялося раніше, дефіцит Пенсійного фонду України з 2016 року активно зростає, тому в Кабміні пропонують розв'язання проблеми.

На цей час у нашій країні діє солідарна пенсійна система: коли гроші пенсіонерів складаються з податків працівників. У державі проживає 11 мільйонів пенсіонерів, а працевлаштованих громадян налічується - лише 10.

Карантин також зменшив число працівників, що призвело до дефіциту Пенсійного фонду, який став складати 172 млрд гривень.

У зв'язку зі сформованою ситуацією в Кабінеті міністрів запропонували ввести другий рівень пенсійної системи – накопичувальний. У законопроєкт йдеться, що з зарплат українців будуть вираховувати 1% і направляти ці кошти на спеціально створений для цього людину рахунок, а ще 2% буде платити роботодавець, до того часу поки працівник не стане пенсіонером.

Нагадаємо, зарплати будуть рахувати по-новому, українців попередили.

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