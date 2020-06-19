Дефицит Пенсионного фонда Украины с 2016 года активно растет, поэтому в Кабмине предлагают решение проблемы

На данный момент в нашей стране действует солидарная пенсионная система: когда деньги пенсионеров состоят из налогов работающих. В государстве проживает 11 миллионов пенсионеров, а трудоустроенных граждан насчитывается - лишь 10.

Карантин также уменьшил число работающих, что привело к дефициту Пенсионного фонда, который стал составлять 172 млрд гривен, пишет Сегодня.

В связи со сложившейся ситуацией в Кабинете министров предложили ввести второй уровень пенсионной системы – накопительный. В законопроекте говорится, что из зарплат украинцев будут высчитывать 1% и направлять эти средства на специально созданный для этого человека счет, а еще 2% будет платить работодатель до того времени пока работник не станет пенсионером.

Накопительная пенсия будет выплачиваться с той, которая будет выдаваться по солидарной системе.

Сбором средств для накопительной пенсии могут заниматься частные пенсионные фонды, либо новое Государственное пенсионном казначействе.

Если вы получаете 10 тысяч гривен и каждый месяц на будущую пенсию будет высчитывать по 3%, получится 300 гривен в месяц. Если вам при этом до пенсии осталось 15 лет, то накопить удастся 54 тысячи гривен. Но сумма должна быть больше.

В самых крайних случаях, если человек получит инвалидность или тяжело заболеет, средства можно будет забрать даже до наступления пенсионного возраста. Например, для операции.

Конечно, существуют большие риски не получить эти средства, а также обесценивания.

Например, в середине 90-х – доллар стоил 1,2 гривны. Затем гривна упала до 5 грн/долл., потом – до 8 грн/долл., а сейчас доллар стоит почти 27 гривен.



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