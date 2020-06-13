Модель показала себя со всех ракурсов

27-летняя бразильская суперодель из Victoria's Secret Жизель Оливейра восхитила шикарной фигурой в одном лишь белье

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала в мега соблазнительном комплекте нижнего белья, вскружив голову "сеточкой", сквозь которую видно загорелые прелести.

На одном из кадров Жизель распустила волосы, стянула кофту на плечи и забралась на подоконник, устроившись в томной позе. На другом фото модель повернулась к камере спиной - вид сзади потрясающий.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях:

"Самая горячая 🥰🔥"

"красивая женщина 🖤"

"Красавица в черном слишком горяча"

"Ого, если бы я не знал, что ты настоящая, я бы не поверил в это ❤️"

"Жизель, все взоры на тебя, всегда милая ... ✨"

Ранее мы сообщали, Оливейра похвасталась идеальными формами, отдыхая у бассейна. Девушка выбрала для фотосессии очень откровенный купальник, который полностью оголил ее бедра.

На одном из кадров Жизель едва раздвинула ноги, чем свела своих поклонников с ума. За день ее пост собрал более 30 тысяч лайков. В комментариях звезде оставили массу комплиментов: «Вау, невероятно», Огонь», «Летние флюиды», «Сказочная богиня, фантастическая и красивая», «Еще один день.. еще одна нахальная фотография».

Также мы рассказывали, как Оливейра восхитила видом в экстремально коротких джинсовых шортах, которые оголили ее худенькие стройные ножки. Модель улыбалась и выглядела на фото счастливой.

Напомним, что Жизель Оливейра еле упаковала свои прелести в тесный топ, засветив лишнее: «Ух ты!».

А еще Politeka писала, что Жизель Оливейра украсила аппетитные формы перьями: «Сладкая девочка».

Также Politeka сообщала, что Жизель Оливейра пикантно выгнулась перед камерой в узком топе: "Королева".