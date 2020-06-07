Французская модель Тилан Блондо, которую в детстве называли самой красивой девочки в мире, показала, как выглядит ее мама

Как передает Politeka.net, архивными фото модель поделилась на своей странице в Инстаграм. Красотка выложила серию снимков, на которых была еще маленькая и позировала на камеру вместе с мамой.

«С днём рождения, мама, я люблю тебя», - подписала серию фото девушка.

За час фото собрали почти 50 тысяч лайков. В комментариях девушке и ее маме оставили множество комплиментов.

«Превосходная», «Твоя мама тоже прекрасна», «Малышка твоя мамочка», «Вау невероятно», «Желаю вам здоровых дней», «Ууу какие красивые фото», «Лучшая мама и дочь. Крутой дуэт», «Мило», - пишут пользователи сети.

Кстати, мать Тилан отписалась под фото, поблагодарив ее за поздравление. Она написаа, что очень скучает за своей куколкой. Похоже, из-за работы Тилан она живет отдельно от родителей, хоть ей всего 19 лет.

Как известно, мама Тилан – дизайнер детской одежды Вероника Любри, которая в прошлом работала телеведущей. Отец модели – известный футболист Патрик Блондо. Девочка прославилась, когда ей было 4 года. Все свое детство она снималась для различных журналов, а в 12 лет уже подписала контракт с международным агентством. Пробует себя Блондо и в кино.

Напомним, что Тилан Блондо поразила видом без макияжа и с мокрой головой: «Ты серьезно такая?».

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