Внучка легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина влаштувала пікантні танці під музику Брітні Спірс
Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok зірки.
Так, дівчина в латексних штанях й напівпрозорій кофті виконує танець, схожий на той, який танцювала американська суперзірка. Самі кадри вона ніяк не підписала, хоча шанувальники активно лайкали його.
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В коментарях шанувальники внучки Боярського захопилися танцем, а вона у відповідь надіслала їм «сердечка».
До цього ми писали, що онука знаменитого російського актора Михайла Боярського вразила формами в короткому топі.
Юна Катерина Боярська не соромиться виставляти напоказ свою розкішну фігуру. Дівчина регулярно ділиться новими знімками у своєму Instagram. На цей раз вона опублікувала фото, на якому позує на ліжку у відвертому вбранні, передає Politeka.net.
На фото Боярська сидить на краю ліжка, задумливо дивлячись кудись убік. На ній білий спортивний топ з кокетливими вставками у вигляді прозорої сіточки. Зухвале вбрання ідеально підкреслює пишні груди красуні.
Нагадаємо, пустотлива онука Боярського труснула шостим розміром бюсту в прозорому декольте.
Як повідомляла Politeka, внучка Боярського ледве вмістила шостий розмір в екстремальному декольте.
Також Politeka писала, що юна онука Боярського продемонструвала шостий розмір у вузькому топі.