Внучка легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина влаштувала пікантні танці під музику Брітні Спірс

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok зірки.

Так, дівчина в латексних штанях й напівпрозорій кофті виконує танець, схожий на той, який танцювала американська суперзірка. Самі кадри вона ніяк не підписала, хоча шанувальники активно лайкали його.

В коментарях шанувальники внучки Боярського захопилися танцем, а вона у відповідь надіслала їм «сердечка».

До цього ми писали, що онука знаменитого російського актора Михайла Боярського вразила формами в короткому топі.

Юна Катерина Боярська не соромиться виставляти напоказ свою розкішну фігуру. Дівчина регулярно ділиться новими знімками у своєму Instagram. На цей раз вона опублікувала фото, на якому позує на ліжку у відвертому вбранні, передає Politeka.net.

На фото Боярська сидить на краю ліжка, задумливо дивлячись кудись убік. На ній білий спортивний топ з кокетливими вставками у вигляді прозорої сіточки. Зухвале вбрання ідеально підкреслює пишні груди красуні.

Нагадаємо, пустотлива онука Боярського труснула шостим розміром бюсту в прозорому декольте.

Як повідомляла Politeka, внучка Боярського ледве вмістила шостий розмір в екстремальному декольте.

Також Politeka писала, що юна онука Боярського продемонструвала шостий розмір у вузькому топі.