Звезда не перестает удивлять всех

Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина порадовала поклонников и сверкнула фигурой в дерзком мини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Лето!», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке внучка Боярского позирует в дерзком мини, стоя на скейтборде. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Просто бомба!», «С удовольствием слежу за твоей лентой», «А кто тут у нас не соблюдает , самоизоляцию?😂», «правильно, надо размяться», - пишут они.

До этого мы писали, что внучка знаменитого российского актера Михаила Боярского впечатлила формами в коротком топе.

Юная Екатерина Боярская не стесняется выставлять напоказ свою роскошную фигуру. Девушка регулярно делится новыми снимками в своем Инстаграм. На этот раз она опубликовала фото, на котором позирует на кровати в откровенном наряде, передает Politeka.net.

На фото Боярская сидит на краю кровати, задумчиво глядя куда-то в сторону. На ней белый спортивный топ с кокетливыми вставками в виде прозрачной сеточки. Вызывающий наряд идеально подчеркивает пышную грудь красотки.

Напомним, озорная внучка Боярского тряхнула шестым размером бюста в прозрачном декольте.

Как сообщала Politeka, внучка Боярского еле вместила шестой размер в экстремальном декольте.

Также Politeka писала, что юная внучка Боярского продемонстрировала шестой размер в узком топе.