Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина порадовала поклонников и сверкнула фигурой в дерзком мини
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Лето!», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке внучка Боярского позирует в дерзком мини, стоя на скейтборде. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
Лето отменяется, погода с первых дней июня ударит по украинцам: появился точный прогноз
"Холостяк" Макс Михайлюк признался, с кем всё время сравнивал Дашу Ульянову: "после первого свидания..."
Бывший муж Лорак раскрыл скандальные детали бурной молодости звезды: "Ани такая женщина, которой..."
Шпагат без одежды и стыда: победительница "Холостяка" пустилась во все тяжкие, пикантные кадры
«Просто бомба!», «С удовольствием слежу за твоей лентой», «А кто тут у нас не соблюдает , самоизоляцию?😂», «правильно, надо размяться», - пишут они.
До этого мы писали, что внучка знаменитого российского актера Михаила Боярского впечатлила формами в коротком топе.
Юная Екатерина Боярская не стесняется выставлять напоказ свою роскошную фигуру. Девушка регулярно делится новыми снимками в своем Инстаграм. На этот раз она опубликовала фото, на котором позирует на кровати в откровенном наряде, передает Politeka.net.
На фото Боярская сидит на краю кровати, задумчиво глядя куда-то в сторону. На ней белый спортивный топ с кокетливыми вставками в виде прозрачной сеточки. Вызывающий наряд идеально подчеркивает пышную грудь красотки.
Напомним, озорная внучка Боярского тряхнула шестым размером бюста в прозрачном декольте.
Как сообщала Politeka, внучка Боярского еле вместила шестой размер в экстремальном декольте.
Также Politeka писала, что юная внучка Боярского продемонстрировала шестой размер в узком топе.