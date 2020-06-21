Бразильська супермодель Сьюзі Кортез похвалилася розкішними формами в крихітній білизні, до непристойності задерши ногу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує біля дивану в крихітній білизні й напівпрозорому білому вбранні, задерши ногу і показавши, завдяки чому стала популярною. Доповнювали образ при цьому гарний макіяж і туфлі на підборах.

«Краса», «ось це горіх!», «на це неможливо дивитися! Красиво, капець», богиня», «Сьюзі на висоті – як завжди», «неймовірні вигини – мрія просто», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома бразильська модель Сьюзі Кортез залишилася перед камерою в одній білизні і вразила своїми формами.

Володарка найкрасивіших сідниць у світі поділилася новим гарячі відео в своєму Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Так, Кортез опублікувала кадри зі своєї чергової фотосесії. На них модель позує перед камерою в мініатюрному білій білизні, що складається з мереживних елементів і напівпрозорій сіточці. Сьюзі сидить, підігнувши під себе ноги, і кокетливо поправляє волосся, а потім, нахиляється вперед, демонструючи всі вигини своєї шикарної фігури.

Образ красуні доповнює великий браслет на одній руці, розпущене волосся і ефектний макіяж, що підкреслює її красу.

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