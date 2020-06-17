Известная бразильская модель Сьюзи Кортез осталась перед камерой в одном белье и впечатлила своими формами
Обладательница самых красивых ягодиц в мире поделилась новым горячи видео в своем Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Об этом пишет Politeka.net.
Так, Кортез опубликовала кадры со своей очередной фотосессии. На них модель позирует перед камерой в миниатюрном белом белье, состоящим из кружевных элементов и полупрозрачно сеточки. Сьюзи сидит, подогнув под себя ноги, и кокетливо поправляет волосы, а затем, наклоняется вперед, демонстрируя все изгибы своей шикарной фигуры.
Образ красотки дополняет крупный браслет на одной руке, распущенные волосы и эффектный макияж, подчеркивающий ее красоту.
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Поклонники модели буквально засыпали ее лайками и восторженными комментариями к видео.
Как сообщалось ранее, модель Сьюзи Кортес, которую признали обладательницей самых красивых ягодиц, показала свое тело во всех подробностях.
Красотка опубликовала горячие кадры на своей странице в Instagram.
На опубликованных кадрах Сьюзи Кортез развалилась в кресле, бесстыже расставив ноги. На ней купальник ярко-желтого цвета, который подчеркивает все формы модели.
Горячая развратница обливается маслом и эффектно размазывает его по всему телу. Напоследок Сьюзи Кортез соблазнительно облизывает пальцы.
Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц в одних стрингах выгнулась перед зеркалом: «Хороша, чертовка».
Как сообщала Politeka, шаловливая хозяйка самых красивых ягодиц показала румяные "булочки" в выгодном ракурсе: "Малышка".
Также Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц без стыда потянула за кружевные трусики ради горячего кадра.