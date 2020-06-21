Скандальна російська актриса Христина Асмус вразила зміною іміджу, вбравшись в елегантній сукні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Змін вимагають наші серця», — йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімку Асмус позує в довгій сукні сірого кольору, демонструючи при цьому розкішну красу. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Ух, яка скромниця», «шикарна, як завжди», «краще всіх!», «прийшла, побачила, забула, що хотіла», «гарне фото», «Богиня», «Млинець. Ну чарівна, що ще сказати», «Харламову пощастило нереально», — пишуть вони.
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До цього ми повідомляли, що відома актриса Христина Асмус, дружина Гаріка Харламова, показала новий образ в поліцейській формі.
На фото Асмус показує себе в пальто, сорочки, жилетці, спідниці і краваткою синього кольору. Можна помітити ще й блакитну сорочку, яка виднілася з-під пальта. Христина розкрила секрет, що вона знімалася в новому фільмі, коли була 30-градусна спека, а їй доводилося носити осінній варіант, оскільки цього вимагав сюжет. Можна тільки уявити, як красуня спітніла в такому вбранні. Як можна помітити по погонах, то актриса була в ролі старшого лейтенанта.
Нагадаємо, скандальна Асмус приміряла форму, змусивши чоловіків пускати слину
А ще Politeka писала, що "нажравшийся" Харламов налякав зовнішнім виглядом, промовистий кадр
Також Politeka повідомляла, що Асмус у відвертій позі розвалилася на сходах і здивувала визнанням