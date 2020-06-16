Известная актриса Кристина Асмус, жена Гарика Харламова, показала новый образ в полицейской форме

На фото Асмус показывает себя в пальто, рубашке, жилетке, юбке и галстуке синего цвета. Можно заметить еще и голубую рубашку, которая виднелась из-под пальто. Кристина раскрыла секрет, что она снималась в новом фильме, когда была 30-градусная жара, а ей приходилось носить осенний вариант, так как этого требовал сюжет. Можно только представить, как красотка вспотела в таком наряде. Как можно заметить по погонам, то актриса была в роли старшего лейтенанта. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не поставишь лайк, арестую.

Ну как? Смотрели вчера 1 и 2 серию?

Как вам?

Мы снимали сериал «Герой по вызову» 2 года назад. В 30-градусную жару я была в рубашке, брюках, колготках, шерстяной жилетке, жакете, плаще и шарфе))) По сюжету же, естесвенно, осень ))", - написала Асмус.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"На всякий случай поставил лайк,а то мало ли...", "Форма к лицу!!!! Обязательно посмотрим", "Что больше нравится носить - форму полиции или халат врача?", "Галстук подтяните пожалуйста)", "Арестуй меня", "Ещё нет, но обязательно посмотрю, благо Ростелеком позволяет)))", "Ты чего ревёш, а ну перестань".

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