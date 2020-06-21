22-річна прийомна донька українського репера Потапа Наталія Горова розповіла про пережиті емоції в Одесі
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram і розповіла, як весело провела час у компанії друга.
Щаслива Наташа зробила з хлопцем селфі на тлі блакитного неба: дівчина в сонцезахисних окулярах і зеленій футболці з V-подібним вирізом трохи нахилилася вперед і зачарувала посмішкою.
"Вранці в четвер ти сказав «а чому ні?», а на наступний день ми вже мчали в Одесу. Ми відклали наш ~to do list~ і віддалися емоціям - зробили музику голосніше, багато танцювали і гуляли по нічній Одесі. Місто красивих людей і приємної атмосфери, в який, безумовно, хочеться повернутися 🧸", - емоційно підписала фото Горова.
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"Такі милі😍💔"
"Наталочко красуня❤️"
"Красунчики, ех"
Раніше ми повідомляли, дочка Потапа показала, як займається серфінгом. Очевидно, що їй по душі екстремальні види спорту. На кадрах дівчина в купальному костюмі розтинала водну гладь на дошці, яку причепили до човна.
На фоні можна почути голос матері, яка казала: "Ох, Наташа, посміхнися на камеру". Горова трималася на дошці впевнено і була сконцентрована на розвагах.
Раніше ми повідомляли, що прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова влаштувала ігрища на воді і вразила неймовірною фігурою.
«Вийшло!», - коротко говориться в повідомленні.
Нагадаємо, юна дочка Потапа показала свого коханого у всій красі, рідкісні кадри
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