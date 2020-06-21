Відома українська співачка Настя Каменських похвалилася новим фото, на якому забула надіти нижню одяг
Про це передає Рoliteka.net з посиланням на Instagram знаменитості.
Як відомо, артистка Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах і за життям зірки стежать як журналісти, так і безліч шанувальників.
Раніше Настя стикалася з проблемою зайвої ваги, однак вчасно взяла себе в руки і тепер може похвалитися струнким і підтягнутим тілом.
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На своїй сторінці в Instagram співачка нерідко ділиться зі своїми шанувальниками порадами на тему спорту і правильного харчування.
В цей раз Каменських показала новий кадр, на якому вона світиться від щастя, надівши яскраву футболку, але при цьому забувши надіти штани.
«Усміхнись і скажи це ☺️😘», - підписала новий знімок співачка.
Фани в захваті, всього за якихось 30 хвилин вони поставили майже 20 тисяч лайків і написали безліч коментарів:
«Сонечко і Африці сонечко!🔥🔥🤟👏👌❤️🍀», «Красуня», «Настюша зауваж мене будь ласка люблю тебе😛😛😛❤❤❤❤», «Фігурка супер клас», «Боже, яка солодка».
До цього Настя Каменських показала результат тренувань і розповіла, як тримати тіло у формі.
На фото Настя стоїть в лосинах і топі, демонструючи стрункі форми. Наастя вирішила зібрати волосся у вузол, мабуть зібралася тренуватися або тільки закінчила, адже на тлі можна побачити килимок для занять. Каменських посміхалася на камеру, а доповнила образ стильними годинами.
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