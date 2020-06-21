Відома українська співачка Настя Каменських похвалилася новим фото, на якому забула надіти нижню одяг

Про це передає Рoliteka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Як відомо, артистка Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах і за життям зірки стежать як журналісти, так і безліч шанувальників.

Раніше Настя стикалася з проблемою зайвої ваги, однак вчасно взяла себе в руки і тепер може похвалитися струнким і підтягнутим тілом.

На своїй сторінці в Instagram співачка нерідко ділиться зі своїми шанувальниками порадами на тему спорту і правильного харчування.

В цей раз Каменських показала новий кадр, на якому вона світиться від щастя, надівши яскраву футболку, але при цьому забувши надіти штани.

«Усміхнись і скажи це ☺️😘», - підписала новий знімок співачка.

Фани в захваті, всього за якихось 30 хвилин вони поставили майже 20 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

«Сонечко і Африці сонечко!🔥🔥🤟👏👌❤️🍀», «Красуня», «Настюша зауваж мене будь ласка люблю тебе😛😛😛❤❤❤❤», «Фігурка супер клас», «Боже, яка солодка».

До цього Настя Каменських показала результат тренувань і розповіла, як тримати тіло у формі.

На фото Настя стоїть в лосинах і топі, демонструючи стрункі форми. Наастя вирішила зібрати волосся у вузол, мабуть зібралася тренуватися або тільки закінчила, адже на тлі можна побачити килимок для занять. Каменських посміхалася на камеру, а доповнила образ стильними годинами.

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