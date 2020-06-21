Чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко, відомий як Тарзан, заінтригував мережу новою фотографією

Про це передає Рoliteka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Як відомо, співачка Наташа Корольова активно веде свій мікроблог і частенько радує шанувальників різноманітними відеороликами і фотографіями. Нещодавно чоловік знаменитості, Сергій Глушко, показав нове фото, на якому позував в колі своїх друзів.

З підпису стало зрозуміло, що 50-річний стриптизер затіває, якийсь новий проект. Про нього Сергій говорить туманно, відзначаючи, що поки це буде для друзів.

«Наша караоке – банда. Будемо робити паті😁 , поки для друзів ,а там буде видно😃», - написав Глушко.

Раніше ми повідомляли, засмаглий Тарзан в оголеному вигляді сфотографувався на тлі літнього неба, восхитив публіку соковитими фарбами.

"Яке небо блакитне)))) яка погодка чудова))) , - транслирую прекрасний настрій! Всім сонячного дня!😃😃😃", - підписав кадр російський "аполлон".

Жіноча половина його фоловерів в Instagram просто збожеволіла від щастя, не скуплячись на компліменти в коментарях: "Тарзан я люблю тебе , я хочу від тебе дітей !"; "Красунчик)))молодець Наташа Корольова класний у Вас чоловік"; "Мммммммм завжди тощилась від ваших фото"; "Як завжди - Страшно Красиво 😇😍".

Нагадаємо, син Корольової і Тарзана влаштував грандіозний переполох, кадри.

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