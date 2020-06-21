Муж Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как Тарзан, заинтриговал сеть новой фотографией

Об этом передает Рoliteka.net со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

Как известно, певица Наташа Королева активно ведет свой микроблог и частенько радует поклонников разнообразными видеороликами и фотографиями. Недавно муж знаменитости, Сергей Глушко, показал новое фото, на котором позировал в кругу своих друзей.

Из подписи стало понятно, что 50-летний стриптизер затевает, какой-то новый проект. О нем Сергей говорит туманно, отмечая, что пока это будет для друзей.

«Наша караоке – банда. Будем делать пати😁 , пока для друзей ,а там будет видно😃», - написал Глушко.

Ранее мы сообщали, загорелый Тарзан в оголенном виде сфотографировался на фоне летнего неба, восхитив публику сочными красками.

"Какое небо голубое)))) какая погодка чудесная))) , - транслирую прекрасное настроение! Всем солнечного дня!😃😃😃", - подписал кадр российский "аполлон".

Женская половина его фолловеров в Инстаграм просто обезумела от счастья, не скупясь на комплименты в комментариях: "Тарзан я люблю тебя , я хочу от тебя детей !"; "Красавчик)))молодец Наташа Королева классный у Вас муж"; "Мммммммм всегда тощилась от ваших фото"; "Как всегда - Страшно Красиво 😇😍".

Напомним, сын Королевой и Тарзана устроил грандиозный переполох, кадры.

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