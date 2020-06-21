Відома модель, актриса Емілі Ратаковски показала, як виглядає в домашньому вигляді і білому бікіні

Модель славиться незвичайною фігурою і мініатюрними формами, які із задоволенням демонструє без зайвого збентеження в самому різному вигляді. Дівчина показує себе часто без макіяжу, укладок і одягу, воліючи етественные образи, які дуже інтригують фанатів, повідомляє Politeka.net.

В цей раз Емілі постала в простій білій майці на тонких бретельках, під якою немає білизни, і в тон майці - білих бікіні на крихітних зав'язках з боків. Свої волосся модель залишила звично розпущеними недбало.

При цьому, щоб одполнить свій жаркий вигляд, акцент якої виставлений на п'яту точку, вона похвалилася також прикрасами - масивними кільцями з безліччю блискучих каменів і сережках-кільцям в комплект до них.

Фанати тут же прокоментували побачене:

«💜ідеальна лялечка», «така спокуслива богиня», «Шикарна дама в бельишке😍😘😋🍑🍆💦», «Поцілунок любові прекрасний ..... WOW», «Одна з самих поганих жінок на землі», «Я люблю тебе», «Ах одна з багатьох красивих фотографій!», «Chat Schatz 💘,», «Гарна 🔥», «Всім дивитися на гарячий відок», «мені це подобається», «Моя рука так і тягнеться до вас», - пишуть шанувальники.

До цього Емілі Ратаковски показала, як веселиться з Белою Хадід на пляжі. Як відомо, дівчата відомі завдяки своїм струнким і підтягнутим фигуром. Свої достоїнства Емілі і Белла демонструють з легкістю і без збентеження. Є моделями, одними з найпопулярніших у світі, дівчата також люблять епатувати публіку спільними появами.

Моделям вдається вражати мережа не тільки на показах і під час вечірок. Дівчата також люблять актиный відпочинок, тому вже не раз світилися під час розваг на пляжі. На одному з таких фото Емілі і Белла показали, як веселилися, роз'їжджаючи на скутері біля берега.

При цьому обидві красуні були в одних лише чорних бікіні, вдало подчеркнувших їх стрункі тіла. Фанати відразу ж відзначили, що ці дівчата "Ангели, яким подобається пустувати на пляжі".

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