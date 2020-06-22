Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала результат виступу
На кадрах Мішель позує в колготах і кофті, які повністю просвічуються. Красуня зовсім не соромилася і демонструвала чорну білизну, яке було під одягом. Образ зірка доповнила чобітьми на підборах, а волосся залишила розпущеним. Мішель, а ще і два молодих людини, почали танцювати і співати на сцені, радуючи шанувальників концертом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Одеса!!! Ібіца!!! Як же кайфово для вас виступати! Ми всі скучили за вами і отримали величезний каайф!!!! Дякуємо!!!", - написала Мішель.
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"Мішель ти найкраща! Знай це!", "Сумую за твоїми концертами в Києві", "А карантин вже закінчився хіба?", "Це ми вас дякуємо!", "Що за пісня", - написали фанати та Дурнєв.
Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує компанія Потапа, похвалилася гнучкістю.
Красуня з'явилася в просторому спортивному костюмі та білих шкарпетках. У вухах співачки блищали сережки.
Андраде тримала в руках телефон, який направила на дзеркало і зняла себе.
При цьому красуня задерла одну ногу, показавши свою розтяжку.
"Monkey moood😌😁 Опиши свій настрій за допомогою емодзі", - підписала знімок зірка.
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