Молодая певица Мишель Андраде, которую продюсирует известный рэпер Потап, взбудоражила сеть новыми снимками

Так, на своей странице в Инстаграм, брюнетка разместила серию похожих фотографий, на которых продемонстрировала всю свою красоту в разных ракурсах, передает Politeka.net.

На них девушка позирует в желтых штанах и белой короткой футболке, которая не скрывает красивую фигуру артистки и ее упругий живот.

Красотка повертелась перед камерой, при этом на ее лице было минимум косметики.

«Я сегодня выбираю желтый? 1/2/3?», - говорится в подписи к фото.

Поклонники не прошли мимо и отреагировали на фотографии восторженными комментариями.

«Симпатюлечка», «Какая же ты красивая 😍☀️💛», «Ты такая классная Мишелька 💓💛», «Можно вас украсть? 😍🌋💦»,«Как американская модель»- пишут в соцсетях

Ранее мы сообщали, Мишель поэксперементировала со своей внешностью. Экзотическая красотка променяла черные волосы на блонд. Фото опубликовали на одной из ее фан-страничек. Андраде позировала в парике и элегантном платье, выставив напоказ роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Превосходство», «это улет», «боже, как такую красоту можно было скрывать?», - пишут они.

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