Відома українська актриса діва Монро показала себе і розповіла про проблеми

На фото Монро показує себе в прапорі ЛГБТ-спільноти, як можна помітити з відкритого плеча, то білизни під ним не було. Красуня стояла на кухні з перукою на голові, а сама закрила очі і продемонструвала яскравий макіяж. В руках вона тримала плакат "Будь собою любою любимо". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знааменитости.

"Я прекрасно розумію, що вся моя свідомим життя - це яскрава боротьба зі стереотипами, невіглаством і дискримінацією щодо людей, які народилися іншими, які хочуть виглядати інакше і не вписуються в стандарти, інтимні уподобання яких відрізняються від більшості, при цьому вони такі ж, як усі, з простими бажаннями просто бути собою, жити повноцінно, любити і бути коханими, створювати сім'ї, реалізовуватися в професії і все це без оглядки на орієнтацію і гендер!", - написала Монро.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Волосся - вогонь", "Зі святом", "Це прекрасно", "Я спочатку подумала що це Бузова. Але слава богу це наша улюблена Монритта!!!!!!!!!!".

Сообщаалось, що 42-річна діва Монро, шоувумен, актриса і блогер, відома ще як Монритта, показала, як коротає вечір на вихідних.

Зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в домашній обстановці, хоча і при повному параді - з традиційним яскравим макіяжем, білим перукою і численними прикрасами.

Нагадаємо, епатажна травесті-діва Монро здивувала зовнішністю у звичайному житті

А ще Politeka писала, що травесті-діва Монро залишилася без одягу і показала себе, як є

Також Politeka повідомляла, що травесті-діва Монро ефектно нахилилася і проговорилась про сокровенне



