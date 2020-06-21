Відома українська актриса діва Монро показала себе і розповіла про проблеми
На фото Монро показує себе в прапорі ЛГБТ-спільноти, як можна помітити з відкритого плеча, то білизни під ним не було. Красуня стояла на кухні з перукою на голові, а сама закрила очі і продемонструвала яскравий макіяж. В руках вона тримала плакат "Будь собою любою любимо". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знааменитости.
"Я прекрасно розумію, що вся моя свідомим життя - це яскрава боротьба зі стереотипами, невіглаством і дискримінацією щодо людей, які народилися іншими, які хочуть виглядати інакше і не вписуються в стандарти, інтимні уподобання яких відрізняються від більшості, при цьому вони такі ж, як усі, з простими бажаннями просто бути собою, жити повноцінно, любити і бути коханими, створювати сім'ї, реалізовуватися в професії і все це без оглядки на орієнтацію і гендер!", - написала Монро.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали кілька коментарів:
"Волосся - вогонь", "Зі святом", "Це прекрасно", "Я спочатку подумала що це Бузова. Але слава богу це наша улюблена Монритта!!!!!!!!!!".
Сообщаалось, що 42-річна діва Монро, шоувумен, актриса і блогер, відома ще як Монритта, показала, як коротає вечір на вихідних.
Зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в домашній обстановці, хоча і при повному параді - з традиційним яскравим макіяжем, білим перукою і численними прикрасами.
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