42-летняя дива Монро, шоувумен, актриса и блогер, известная еще как Монритта, ошеломила страстным образом и откровением о лете
Как передает Politeka.net, эпатажная звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором позирует в красном платье с большим вырезом. Красотка изящно наклонилась, чтобы втянуть в себя аромат белых лилий. Шею знаменитости украсило массивное колье.
Блондинка с традиционным ярким макияжем приподняла брови вверх, изобразив на лице некое удивление.
"Мур 🐷Верните Май😆 Сейчас же! Мы так не договаривались. Я вчера около восьми вечера выползла за средством для прочистки труб и пока шла, медленно таяла, как пломбир в вафельном стаканчике. +28 в тени 🙉 И так всю неделю!", - пожаловалась красотка.
Поклонники Монро кинулись обсуждать пост и тоже вспоминать, за что любят или не любят знойную пору года.
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"Супер пост! Я тоже жару не люблю, хотя и День Рождения летом. Просто в жару мое тело плохо функционирует, а мозг думает только о том где ближайшее место с кондиционером"
"Боже, а я кайфую от жары. Никогда ещё утром не хотелось так рано просыпаться и никогда ещё моторчик в одном месте так не гудел! А вечером холодного шампанского да с клубникой! И у канала на каримате сидеть до посинения. Прелесть же!"
"Я тоже вчера таяла🤣 Только не как пломбир как жир на сковородке ✌️ Ой лето, лето но как-то не чувствуется его не так и не то все ((("
Ранее мы сообщали, Монро поразила чувственной фотосессией, ради которой примерила чулки, а также рубашку, галстучек и пиджак. Выбор такого, наполовину строгого, а наполовину бесшабашного, образа звезда объяснила в подписи: "Школьный выпускной, последний звонок, как и первый раз в первый класс - один раз в жизни, а в этом году - облом..."
Напомним, травести-дива Монро удивила откровением о Трампе, секрет раскрыт.
Как сообщала Politeka, травести-дива Монро огорошила внешностью без макияжа и парика.
Также Politeka писала, что травести-дива Монро поразила видом без макияжа на улице.