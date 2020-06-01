Знаменитая украинская травести-дива Монро показала, как попрощалась с весной
Звезда опубликовала пост в Инстаграм, где рассказала, как провела 31 мая, передает Politeka.net.
Травести-дива подкрепила запись несколькими фотографиями, которые были сделаны на улицах Киева.
Для прогулки Монро выбрала платок приглушенного розового цвета, который завязала на голове. Также звезда надела толстовку, куртку и кроссовки.
Завершали образ Монро различные аксессуары.
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Артистка позировала в разных локациях, а на одном из снимков она засветилась со стаканчиком в руке.
В посте Монро рассказала, что вчера в таком виде провожала весну.
"Сегодня встречаем лето, и чует мой нос, оно готовит сюрпризы. Учитывая, что я вышла из дома в майке, толстовке, в куртке с подкладкой, а всё равно как-то зябко😐", - написала артистка.
Далее звезда поздравила всех с Днем защиты детей и пожелала взрослым, хоть иногда "обращаться к своему внутреннему ребенку", который страдает.
"Нужно просто обнять, успокоить и утешить🤗 Всё будет хорошо, ты есть у меня, ты в безопасности! Мур😺", - написала травести-дива.
За два часа пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.
"Мой внутренний ребенок просит от тебя мотивационного понедельника. Где оооооон?😁", "Вот вот - ,,внутренний ребенок,, - это правда. Так не хватает жилеточки)", "А осень наверное ещё большие сюрпризы 😀🌹🌹🌹💕💕💕", "Вам подходят маленькие люди ❤️", "Даешь мотивационный понедельник, этого мало", "Нежная, красивая, весенняя❤️", - написали пользователи сети.
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