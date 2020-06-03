Знаменитая украинская травести-дива Монро опубликовала довольно интересное фото 

Звезда предстала в ярком, но в то же время, несколько строгом образе, передает Politeka.net. Так, артистка нарядилась в черный костюм с белой рубашкой. На шее знаменитости был подвязан галстук. 

Рубашку модель распахнула, немного засветив интимные места. 

Стоит отметить, что вместо привычных брюк на Монро были чулки, и она кокетливо подтягивала их.

На одном из фото травести-дива прикрыла глаза, засветив черные пышные ресницы и сверкающие тени. На губах модели блестела красная помада. 

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На другом фото Монро смотрела в камеру, приоткрыв губы. 

В посте звезда рассказала, что заметила выпускниц школы, у которых не получилось отпраздновать Последний звонок из-за карантина. 

"Школьный выпускной, последний звонок, как и первый раз в первый класс - один раз в жизни, а в этом году - облом 😒",  - написала дива.

Далее украинская знаменитость поинтересовалась, помнят ли ее подписчики свои последние звонки. 

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В воскресенье на набережной лицезрела стайку девчонок с лентами #випускник2020 и подумала, вот неВезуха! Ведь школьный выпускной, последний звонок, как и первый раз в первый класс - один раз в жизни, а в этом году - облом 😒 И время не вернешь назад и мои сладкие шестнадцать(ну или семнадцать) минули... Но опять же, многие вещи от нас не зависят. Увы и ах. Это сложно принять в шестнадцать, когда у всех было, а у Тебя нет, Но с возрастом понимание закономерности прийдет. А вы помните свой последний звонок? Я трепещала в предвкушении взрослой жизни, хотя впереди ждали выпускные экзамены, как раз ввели первые тесты и 60 бальную систему оценивания, и уже мечтала о статусе звезды В принципе, Всё сложилось. А алкоголь был на выпускном. Но это совершенно другая история 😍 Фото маэстро @yakovgering Стиль, идея, волосы, мэйк : всё #неугомоннаяМонро

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"Я трепищала в предвкушении взрослой жизни, хотя впереди ждали выпускные экзамены, как раз ввели первые тесты и 60 бальную систему оценивания, и уже мечтала о статусе звезды В принципе, Всё сложилось. А алкоголь был на выпускном. Но это совершенно другая история 😍", - написала Монро. 

Почти за 40 минут пост собрал более 400 лайков и немного комментариев: 

"Какая же КРАСИВАЯ 🌸", "Как всегда прекрасна!!!!!", " Очень похожи на Славу из "Неангелов"😻", "Конечно помню👍1989,мы были очень дружны и взволнованы, но к сожалению, по истечению времени,всем как-то стало не до бывших одноклассников((((". 

А вот та самая Слава из "НеАнгелов", с которой сравнили Монро:

Напомним, травести-дива Монро удивила откровением о Трампе, секрет раскрыт.

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