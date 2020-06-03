Знаменитая украинская травести-дива Монро опубликовала довольно интересное фото

Звезда предстала в ярком, но в то же время, несколько строгом образе, передает Politeka.net. Так, артистка нарядилась в черный костюм с белой рубашкой. На шее знаменитости был подвязан галстук.

Рубашку модель распахнула, немного засветив интимные места.

Стоит отметить, что вместо привычных брюк на Монро были чулки, и она кокетливо подтягивала их.

На одном из фото травести-дива прикрыла глаза, засветив черные пышные ресницы и сверкающие тени. На губах модели блестела красная помада.

На другом фото Монро смотрела в камеру, приоткрыв губы.

В посте звезда рассказала, что заметила выпускниц школы, у которых не получилось отпраздновать Последний звонок из-за карантина.

"Школьный выпускной, последний звонок, как и первый раз в первый класс - один раз в жизни, а в этом году - облом 😒", - написала дива.

Далее украинская знаменитость поинтересовалась, помнят ли ее подписчики свои последние звонки.

"Я трепищала в предвкушении взрослой жизни, хотя впереди ждали выпускные экзамены, как раз ввели первые тесты и 60 бальную систему оценивания, и уже мечтала о статусе звезды В принципе, Всё сложилось. А алкоголь был на выпускном. Но это совершенно другая история 😍", - написала Монро.

Почти за 40 минут пост собрал более 400 лайков и немного комментариев:

"Какая же КРАСИВАЯ 🌸", "Как всегда прекрасна!!!!!", " Очень похожи на Славу из "Неангелов"😻", "Конечно помню👍1989,мы были очень дружны и взволнованы, но к сожалению, по истечению времени,всем как-то стало не до бывших одноклассников((((".

А вот та самая Слава из "НеАнгелов", с которой сравнили Монро:

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