В воскресенье на набережной лицезрела стайку девчонок с лентами #випускник2020 и подумала, вот неВезуха! Ведь школьный выпускной, последний звонок, как и первый раз в первый класс - один раз в жизни, а в этом году - облом 😒 И время не вернешь назад и мои сладкие шестнадцать(ну или семнадцать) минули... Но опять же, многие вещи от нас не зависят. Увы и ах. Это сложно принять в шестнадцать, когда у всех было, а у Тебя нет, Но с возрастом понимание закономерности прийдет. А вы помните свой последний звонок? Я трепещала в предвкушении взрослой жизни, хотя впереди ждали выпускные экзамены, как раз ввели первые тесты и 60 бальную систему оценивания, и уже мечтала о статусе звезды В принципе, Всё сложилось. А алкоголь был на выпускном. Но это совершенно другая история 😍 Фото маэстро @yakovgering Стиль, идея, волосы, мэйк : всё #неугомоннаяМонро