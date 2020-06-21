66-річна актриса Тетяна Кравченко (Валюха Будько в серіалі "Свати"), засвітилася із зіркою фільму "Ми з джазу"

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок актриси в Instagram, опублікований архівний знімок з Олександром Панкратовым-Чорним.

Кравченко з яскравим макіяжем і строкатою хусткою на шиї присунулася впритул до 70-річної зірки радянських фільмів, обнявши його за руку. Обидва актора посміхаються на камеру і, здається, задоволені товариством один одного.

"З чудовим Олександром Панкратовым-Чорним ❤️✌🏻", - підписаний знімок.

Користувачі кинулися обговорювати побачене і ставити лайки. Менш ніж за годину, фото зібрало понад 2 000 "сердечок". Деякі відзначають, що зірки "добре виглядають разом.

"Наші улюблені 👏"

"Обожнювані артисти❤️👏"

"Ви такі кльові, живіть 100 років!"

"Добре виглядаєте"

"Ах, Таня! Таня! Танєчка!!! ❤️"

Раніше ми повідомляли, на фан-сторінці Кравченко опублікували яскраве фото - один з найулюбленіших моментів армії шанувальників серіалу "Свати". Так, в кадрі Тетяна постала разом з іншими актрисами з цього телешоу: Людмилою Артем'євою (зіграла Ковальову Ольгу) та Олесею Железняк (виконала роль Лариси Буханкіної). Зображений момент, коли Валюха, Оля і Лариса з їх чарівним шармом і дивовижними посмішками, проводжали Женю Ковальову на побачення.

"Три дівиці під вікном" улюблені Ольга Миколаївна, Валюха і Лариса зі "Сватів" любимо Вас❤️"; "Чоловіки, тільки не осліпніть від такої краси💖🌷"; "Чудовий фільм, вже ввесь розібраний на цитати)))!"; "Три красуні мої обожнювані артисти !!!🙏😍", - бурхливо відреагували фанати.

Нагадаємо, що Валюха з "Сватів" заінтригувала "траурним" чином: "Яка...".

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