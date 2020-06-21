Відома співачка Тетяна Котова, яка є колишньою солісткою групи "ВІА Гра", виставила напоказ засмаглі принади в купанику

Фотографію, зроблену під час відпочинку на пляжі красуня розмістила на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net.

На знімку співачка розвалилася в шезлонгу в міні-купальнику чорного кольору. Вона продемонструвала всім свої ідеальні форми – струнке тіло, накочений прес і пружний бюст.

«Сьогодні 21-й день літа! А ми навіть позасмагати ще не встигли 🙈☀️ Але якщо морів поки не передбачається, так і сонячні ванни особливо ніде приймати в міських квартирах 🤪 можна, звичайно, на балконі в бікіні на радість сусідам 😅 Але що робити, якщо сусіди не особливо раді і балкона теж немає?», - написала Котова і поділилася різними рецептами, як отримати гарну засмагу в домашніх умовах.

Фолловери просто збожеволіли від розкішного тіла артистки і засипали її захопленими компліментами. Всього за півгодини знімок сподобався понад 2 тисячам осіб.

«Приветик Тетяна🔥🌹!💐💥🌹💫😘🌟💥Секси😘! Ви шедевр жіночої краси і сексуальності🔥🔥🌹! І це правда🤔😘👍!!!», «Танюша ти принадність❤️», «Ой Танюшка закохатися можна фото відпад!», «Незрівнянна😍», «Які ж бувають незвичайні співачки» - пишуть в коментарях.

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