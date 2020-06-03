Популярная певица Татьяна Котова, которая раньше пела в «Виа Гре», похвасталась нереальной фигурой
У себя в Инстаграм она опубликовала очень соблазнительные снимки, показав свою фигуру во всей красе, передает Politeka.net. Красотка была в одних трусиках, а сверху она надела короткую кофту с большими рукавами. Звезда снимала себя с разных ракурсов, демонстрируя идеальную фигуру – упругие ягодицы и плоский животик.
«А давайте проведём эфир, но не просто поболтаем, а на тему моего питания, ухода за кожей и стройной фигуры», - предложила Котова своим поклонникам.
Стоит отметить, что ее фаны бурно отреагировали на предложение, ведь красотке действительно есть, что рассказать. В свои 34 года она выглядит потрясающе, а ее фигуре может позавидовать любая девушка. Кстати, коллега Котовой, экс-Nikita Анастасия Кумейко не прошла мимо и оставила лайк под фото.
«Господи, какая же красивая Женщина», «Очень красиво», «Очень красивая фигура!», «Хватит людей до инфаркта доводить)», «Можно просто тело без гаджетов», «Идеал», «Ты идеальный ангел, я сделаю все, чтобы ты стала моей», «Девушка мечта», - пишут пользователи сети.
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Ранее Татьяна также делилась фотографией, на которой предстала в белом топе и трусиках. На этом снимке также можно во всей красе рассмотреть достоинства ее фигуры.
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