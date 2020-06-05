Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала свежий горячий образ

На фото Котова позирует в рубашке и нижнем полупрозрачном кружевном белье. Красотка стала в профиль и показала подкачанную пятую точку, а также пышную грудь. Татьяна улыбалась на камеру и взялась одной рукой за волосы, а второй держала желтую розу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкоой на страничку знаменитости.

"Каждая может реализоваться и быть счастливой вне зависимости от наличия мужчины или семьи. Да, это может показаться диким тем, у кого есть дети, муж и ... в общем-то всё. Да, это не значит, что все женщины, имеющие мужчину, нереализованные. Но! Я никогда не выставляю личную жизнь напоказ, мои успехи, как и неудачи, не проплачивают папики, я не спала с продюсерами, у меня вообще уже давно нет продюсера, и я даже встречалась с парнями младше меня...", - написала Котова.

Фанаты поставили больше двух тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Такая красотка, пост очень интересный )))", "Мы рождены для любви, как Адам и Ева", "Какие мудрые слова, сейчас мужиков нормальных не осталось", "Думаю это дело не должно волновать окружающих, есть мужчина или нет это только касается самой девушки", "Важно быть счастливой!) Нет никаких общих правил... А быть счастливыми в паре это уже бонус просто и большая удача,как по мне!)".

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