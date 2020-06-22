Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Срібло", показала, як відпочиває влітку
На фото Ольга позує в квітковому білому платті, сидячи в автомобілі на передньому сидінні. Серябкіна спокусливо вигнулася, а в руці тримала тацю з черешнею. На другому фото зірка вже лежить на сидінні, а на третьому - показує з цікавого ракурсу ноги, які можна легко оцінити, так як сукня дуже короткий. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати нічого не встигли написати під публікацією і поставили більше шести тисяч лайків, але так і хочеться сказати: "Зовсім стиглі".
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Повідомлялося, що відома співачка Ольга Серябкіна справила неймовірні враження, з'явившись в купальнику.
Зірка позувала в плямистому купальнику. Верх представляв собою топ з глибоким вирізом. Пишні груди спокусливо випирала з декольте. Маленькі плавки підкреслили пружні сідниці.
Зірка була мокрою після купання в басейні. Вона стояла виставивши вперед ногу.
Повідомлялося, що відома співачка Ольга Серябкіна підкорила формами в красивому платті.
Наряд мав воріт, який пов'язав тонку шию артистки. Плаття було приталеним, підкреслює стрункість артистки.
Крім того, у наряді - велике декольте, що відкриває види на пишні груди знаменитості.
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