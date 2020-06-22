Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", показала, как отдыхает летом

На фото Ольга позирует в цветочном белом платье, сидя в автомобиле на переднем сидении. Серябкина соблазнительно выгнулась, а в руке держала поднос с черешней. На втором фото звезда уже лежит на сидении, а на третьем - показывает с интересного ракурса ноги, которые можно легко оценить, так как платье очень короткое. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не успели написать под публикацией и поставили более шести тысяч лайков, но так и хочется сказать: "Совсем спелые".

Сообщалось, что известная певица Ольга Серябкина произвела невероятные впечатления, появившись в купальнике.

Звезда позировала в пятнистом купальнике. Верх представлял собой топ с глубоким вырезом. Пышная грудь соблазнительно выпирала из декольте. Маленькие плавки подчеркнули упругие ягодицы.

Звезда была мокрой после купания в бассейне. Она стояла выставив вперед ножку.

Сообщалось, что известная певица Ольга Серябкина покорила формами в красивом платье.

Наряд имел ворот, который опоясал тонкую шею артистки. Платье было приталенным, подчеркивающим стройность артистки.

Кроме того, в наряде - большое декольте, открывающее виды на пышную грудь знаменитости.

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