Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", показала, как отдыхает летом
На фото Ольга позирует в цветочном белом платье, сидя в автомобиле на переднем сидении. Серябкина соблазнительно выгнулась, а в руке держала поднос с черешней. На втором фото звезда уже лежит на сидении, а на третьем - показывает с интересного ракурса ноги, которые можно легко оценить, так как платье очень короткое. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не успели написать под публикацией и поставили более шести тысяч лайков, но так и хочется сказать: "Совсем спелые".
Блондинка из "Квартал 95" удивила увеличенными прелестями в ярком топе: "Откуда такие си..."
Украинка с 13-м размером бюста показала свою прелесть, заставив мужчин краснеть: глаз не оторвать
Муж Ивлеевой из "Орла и решки" Элджей устроил бесстыжие утехи в джакузи: "Фу, как Настя терпит?"
Массовый возврат денег на счета украинцев: кто и какую сумму получит с 1 июля на карточку "ПриватБанка"
Сообщалось, что известная певица Ольга Серябкина произвела невероятные впечатления, появившись в купальнике.
Звезда позировала в пятнистом купальнике. Верх представлял собой топ с глубоким вырезом. Пышная грудь соблазнительно выпирала из декольте. Маленькие плавки подчеркнули упругие ягодицы.
Звезда была мокрой после купания в бассейне. Она стояла выставив вперед ножку.
Сообщалось, что известная певица Ольга Серябкина покорила формами в красивом платье.
Наряд имел ворот, который опоясал тонкую шею артистки. Платье было приталенным, подчеркивающим стройность артистки.
Кроме того, в наряде - большое декольте, открывающее виды на пышную грудь знаменитости.
Напомним, бесстыжая экс-солистка «Серебро» задрала платье, заставив мужчин краснеть
А еще Politeka писала, что экс-солистка «Серебро» покорила объемными ягодицами в тесных лосинах
Также Politeka сообщала, что экс-солистка «Серебро» еле удержала пышные объемы в бесстыжем платье