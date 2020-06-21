Внучка Софії Ротару, Соня Євдокименко, яка зараз проживає в США, вибралася на прогулянку в дику природу

Нову фотографію вона вже встигла продемонструвати на своїй особистій сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Як відомо, 19-річна Соня Євдокименко, з початку навчального року переїхала в Нью-Йорк, де навчається в престижній Школі дизайну Parsons. На час карантину дівчина залишалася в місті, лише выходив на прогулянки в Центральний парк, де знімала влоги про життя в США.

Тепер же красуня вийшла за місто. Під час прогулянок Соня не зраджує своєму стилю і часто вибирає короткі топіки, які підкреслюють її струнку талію. Зверху вона накинула різнобарвну хустку, а доповнила свій образ стильним капелюшком і непомітним макіяжем.

«Знайди мене, де дикі речі» - підписала Соня.

Фоловери неодмінно стали коментувати свіжу фотографію, зазначивши елегантність і красу дівчини. Вже за годину знімок набрав майже 2 тисячі лайків.

«Красива і елегантна, ось хто ти ..», «Красуня», - пишу вони.

До цього Соня продемонструвала ідеальні довгі ноги, позуючи біля машини. Для прогулянки за містом вона вибрала зручний і розслаблений цибулю, але в той же час вельми спокусливий образ – білосніжний спортивний купальник і класичний бомбер темного кольору підкреслили ідеальну фігуру дівчини.

Соня розстебнула світшот і оголила на камеру ідеально плоский животик, довгі ноги і витончену талію. Волосся дівчина розпустила по плечах.

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