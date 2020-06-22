Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецької Кардаш'ян, показала всю себе в сміливому образі
На фото Гюль позує в короткій сукні з великим декольте. В очі відразу впадає те, що Бахарі вирішила вийти гуляти без білизни. Красуня спокусливо лягла на газон, позуючи на фоні дерев. Образ зірка доповнила яскравим макіяжем, а волосся зібрала в цей раз у хвіст. Фото вийшло досить цікавим і привабливим, адже модель видала максимум, демонструючи свою пишну красу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили 3 тисячі лайків і написали кілька коментарів:
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"Чудово", "Це нечесно", "Чудова дивовижна дівчина з красивими волоссям і свагой, фатальний наряд. Ти виглядаєш фантастично", "Заводить не тільки поглядом".
Раніше ми повідомляли, що відома модель Гюль Бахарі з'явилася в досить відвертому образі.
Модель вибрала сукню бежевого кольору, що майже зливалося з кольором її шкіри. На спині у Гюль красувався великий виріз. Також були вирізи в районі апетитних стегон моделі.
Раніше ми повідомляли, що відома модель Гюль Бахарі показала себе максимально привабливою.
На фото Гюль позує в темному платті з прозорими рукавами. Одяг було обтягуючим, тому підкреслила ідеальну фігуру красуні. Плаття і величезне декольте, яке показало пишний бюст красуні, який не був захований під білизною. Образ Бахарі доповнила стильною укладанням волосся і яскравим макіяжем.
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