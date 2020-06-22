Олексій Потапенко, Влад Яма, Євген Кошовий та інші зіркові батьки показали сімейні фото

На першому фото Олексій Потапенко (Потап). У продюсера є дві дитини - Наташа Горова, яку він усиновив, а ще Андрій, від першого шлюбу з Іриною Горовий. На фото зірка показує себе з сином Андрієм. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото вже показує себе Влад Яма. В українського танцюриста є син - Леон від шлюбу з Лілією. На фото хореограф позує у складі всієї родини, всі один одного обіймають і фото виглядає дуже інтимним.

Трійку замикає Євген Кошовий. У зіркового жартівника є дві дочки - Варя і Серафима від шлюбу з Ксенією. На фото він з Варею показує, як вони сходили в кіно.

На четвертому фото Едгар Камінський. Від шлюбу зі Славою з "НеАнгелів" у чоловіка двоє дітей - Леонард і Лаура. Хоч зоряна пара вже не разом, але Едгар бере іноді гуляти дітей, як на одному з останніх фото, де сім'я дивиться на водойму.

На останньому фото Володимир Остапчук. Красунчик з українського шоу-бізнесу не так давно розійшовся з дружиною, але дітей бачить регулярно, як на фото, де дочка Емілія і син Еван разом з татом відзначають день народження. Кадр вийшов дуже сімейним і близьким серцю, адже сім'я на ньому посміхалася.

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