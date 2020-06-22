Алексей Потапенко, Влад Яма, Евгений Кошевой и другие звездные отцы показали семейные фото

На первом фото Алексей Потапенко (Потап). У продюсера есть два ребенка - Наташа Горовая, котороую он усыновил, а еще Андрей, от первого брака с Ириной Горовой. На фото звезда показывает себя с сыном Андреем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото уже показывает себя Влад Яма. У украинского танцора есть сын - Леон от брака с Лилией. На фото хореограф позирует в составе всей семьи, все друг друга обнимают и фото выглядит очень интимным.

Тройку замыкает Евгений Кошевой. У звездного шутника есть две дочки - Варя и Серафима от брака с Ксенией. На фото он с Варей показывает, как они сходили в кино.

На четвертом фото Эдгар Каминский. От брака со Славой из "НеАнгелов" у мужчины двое детей - Леонард и Лаура. Хоть звездная пара уже не вместе, но Эдгар берет иногда гулять детей, как на одном из последних фото, где семья смотрит на водоем.

На последнем фото Владимир Остапчук. Красавчик из украинского шоу-бизнеса не так давно разошелся с женой, но детей видит регулярно, как на фото, где дочь Эмилия и сын Еван вместе с папой отмечают день рождения. Кадр вышел очень семейным и близким сердцу, ведь семья на нем улыбалась.

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