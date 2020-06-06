Потап развеселил поклонников фотографией в странном образе

Известный украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко опубликовал забавный снимок в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Потап сделал селфи, на котором на голове у него красуется очень оригинальный венок. Он выглядит так, будто сделан из травы и мелких веточек, при этом в его середине виднеется кусок лысой головы рэпера, которая в таком обрамлении становится похожа на яйцо.

Потап также показал, что не пренебрегает правилами карантина: на артисте защитная маска и перчатки.

«Добрый вечер», - коротко подписал фото Потап.

Его поклонники тут же принялись комментировать забавный кадр. Среди комментаторов оказалась и известная певица Даша Астафьева, которая отреагировала на пост словом: «Хопана».

«Круче, чем у Поляковой», «Сколько нужно съесть конфет, чтобы стать таким же сладким», «Потап Осадчий», «Точно! Это бублик! Зелёный космический бублик!», «Сатурн украинского шоу-бизнеса», «Гнездо пора птенцов», «Как карантин на людей влияет», «Катя Осадчая в отпуске», «Когда яйцо вылупится?», «Вот на самом деле Лысая гора», «На гриб похожий», «Аполлон», - пишут люди.

До этого мы писали, что Настя Каменских решила раскрыть правду об отношениях с Потапом и их интимной жизни.

Она рассказала, что они счастливы и проблем в их отношениях нет, ведь она даже не ревнует его, поскольку абсолютно доверяет избраннику.

Напомним, новый "тюнинг" Каменских привел поклонников в замешательство: "Зачем над носом поиздевалась?".

Как сообщала Politeka, сияющая Каменских рассказала о своем счастье и показала фото: «самая большая награда».

Также Politeka писала, что Настя Каменских откровенно рассказала, почему не боится измен Потапа.