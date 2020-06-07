Настя Каменских и ее муж Потап трогательно поздравили поклонников в домашней обстановке

Как сообщает Politeka.net, Алексей Потапенко опубликовал новое фото на своей странице в Instagram.

7 июня звездная пара отмечает Троицу, именно этому празднику рэпер Потап посвятил пост. Правда, в кадре оказалась только его супруга - Настя Каменских. Знаменитая певица умилительно смотрит в камеру, прижав ладони к щекам и опершись руками о стол. На ней надета простая футболка, которая только подчеркивает природную красоту. Кроме того, певица сфотографировалась без макияжа.

Судя по фото, Настя и Алексей отмечают Троицу весьма скромно - на столе можно заметить лишь гречку с сосисками и овощной салат. Вероятно, исполнители следят за своей фигурой и не хотят набирать лишних каллорий даже в честь праздника.

Впрочем, пользователи сети обратили внимание, что сам Потап кушает немало. Так в его тарелке приличная порция гречневой каши и целых шесть сосисок:

"Алексей себя не обделил 😉 а вообще, да, с праздником!"; "Ага это на фото,типо мы обычные люди😂 едим как и всё!😂😂"; "Не много сосисок🤗😂😂"; "А почему у Потапа 6 сосисок а у Насти 4………?"; "6 сосисок за раз🙀"; "Ахах, Потап молодец, аппетит, что нужно!! Приятного аппетита, ребята и привет от медицины!!👍))"; "

Ужас,столько сосисек.))))".

Многие пользователи также похвалили Настю за ее милый внешний вид:

"Какая же Настя красивая"; "Смешная"; "По-моему Лёше ничего не достанется Настя вилку отжала)"; "По-моему для Каменских всё-таки надо больше сосисок😂"; "Как по домашнему!!!🤗".

Напомним, сияющая Каменских рассказала о своем счастье и показала фото.

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